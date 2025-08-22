Pau, capitale royale (Balade urbaine) Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau, capitale royale (Balade urbaine) A pieds Facile

Pau, capitale royale (Balade urbaine) Place Royale 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Ce parcours vous propose une plongée à travers neuf siècles d’une histoire foisonnante qui se dévoile pas à pas.

Facile

https://www.tourismepau.com/ +33 5 59 27 27 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pau, capitale royale (Balade urbaine)

This tour offers you a dive through nine centuries of a teeming history which is revealed step by step.

Deutsch : Pau, capitale royale (Balade urbaine)

Dieser Rundgang bietet Ihnen einen Einblick in neun Jahrhunderte einer üppigen Geschichte, die sich Schritt für Schritt entfaltet.

Italiano :

Questo tour vi porta in un viaggio attraverso nove secoli di ricca storia che si dipana passo dopo passo.

Español : Pau, capitale royale (Balade urbaine)

Este recorrido le lleva a un viaje a través de nueve siglos de rica historia que se desarrolla paso a paso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine