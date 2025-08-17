Pau, de parcs en jardins Côté est Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau, de parcs en jardins Côté est
Kiosque 64000 Pau
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Découvrir le Palais Beaumont, son parc et les sublimes villas anglaises avec leurs parcs tout aussi somptueux, voici ce que vous propose cette promenade familiale. Le tout agrémenté d’un passage sur le célèbre Boulevard des Pyrénées.

+33 5 59 27 27 08

English : Pau, de parcs en jardins Côté est

Discover the Palais Beaumont, its park and the sublime English villas with their equally sumptuous parks, this is what this family walk offers you. All of this is enhanced by a walk along the famous Boulevard des Pyrénées.

Deutsch : Pau, de parcs en jardins Côté est

Entdecken Sie den Palais Beaumont, seinen Park und die erhabenen englischen Villen mit ihren ebenso prächtigen Parks das ist es, was Ihnen dieser Familienspaziergang bietet. Das Ganze wird durch einen Spaziergang über den berühmten Boulevard des Pyrénées abgerundet.

Italiano :

Scoprire il Palais Beaumont, il suo parco e le sublimi ville inglesi con i loro parchi altrettanto sontuosi: ecco cosa vi offre questa passeggiata per famiglie. Il tutto è arricchito da un passaggio lungo il famoso Boulevard des Pyrénées.

Español : Pau, de parcs en jardins Côté est

Descubrir el Palacio Beaumont, su parque y las sublimes villas inglesas con sus parques igualmente suntuosos, es lo que le ofrece este paseo familiar. Todo ello se ve reforzado por el paso por el famoso Boulevard des Pyrénées.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine