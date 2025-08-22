Pau, de parcs en jardins Côté ouest Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau, de parcs en jardins Côté ouest A pieds Très facile

Pau, de parcs en jardins Côté ouest Kiosque 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4500.0 Tarif :

Une jolie balade familiale et facile pour flâner dans le parc et les jardins du château et sillonner les sentiers de Roy.

Très facile

+33 5 59 27 27 08

English : Pau, de parcs en jardins Côté ouest

A nice family ride and easy to stroll in the park and the castle gardens and roam the trails Roy.

Deutsch : Pau, de parcs en jardins Côté ouest

Eine schöne und leichte Familienwanderung, bei der Sie durch den Park und die Gärten des Schlosses schlendern und die Pfade von Roy durchstreifen können.

Italiano :

Una bella e facile passeggiata per famiglie attraverso il parco e i giardini del castello e lungo i sentieri di Roy.

Español : Pau, de parcs en jardins Côté ouest

Un paseo en familia agradable y fácil de pasear en el parque y los jardines del castillo y deambulan por las rutas de Roy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine