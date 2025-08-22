Pau, de parcs en jardins Côté ouest Pau Pyrénées-Atlantiques
vendredi 1 mai 2026
Pau, de parcs en jardins Côté ouest A pieds Très facile
Kiosque
64000 Pau
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
Distance : 4500.0
Une jolie balade familiale et facile pour flâner dans le parc et les jardins du château et sillonner les sentiers de Roy.
+33 5 59 27 27 08
English : Pau, de parcs en jardins Côté ouest
A nice family ride and easy to stroll in the park and the castle gardens and roam the trails Roy.
Deutsch : Pau, de parcs en jardins Côté ouest
Eine schöne und leichte Familienwanderung, bei der Sie durch den Park und die Gärten des Schlosses schlendern und die Pfade von Roy durchstreifen können.
Italiano :
Una bella e facile passeggiata per famiglie attraverso il parco e i giardini del castello e lungo i sentieri di Roy.
Español : Pau, de parcs en jardins Côté ouest
Un paseo en familia agradable y fácil de pasear en el parque y los jardines del castillo y deambulan por las rutas de Roy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine