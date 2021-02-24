Pays des lacs et abbaye cistercienne Rodez Aveyron

Pays des lacs et abbaye cistercienne Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.

Pays des lacs et abbaye cistercienne

Pays des lacs et abbaye cistercienne 12000 Rodez Aveyron Occitanie

En quittant Rodez et sa cathédrale de dentelles à la silhouette imposante (plus haut clocher plat de France), filez au pays des lacs.

English :

Leaving Rodez and its imposing lace cathedral (the highest flat bell tower in France), head off to the land of lakes.

Deutsch :

Verlassen Sie Rodez und seine Kathedrale aus Spitzen mit ihrer imposanten Silhouette (höchster flacher Glockenturm Frankreichs) und fahren Sie in das Land der Seen.

Italiano :

Lasciando Rodez e la sua imponente cattedrale di pizzo (il campanile piatto più alto di Francia), ci dirigiamo verso la terra dei laghi.

Español :

Dejando Rodez y su imponente catedral de encaje (el campanario plano más alto de Francia), diríjase al país de los lagos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-24 par ADT Aveyron