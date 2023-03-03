Plage de la Calanque du Mugel La Ciotat Bouches-du-Rhône

vendredi 1 août 2025.

Plage de la Calanque du Mugel

Plage de la Calanque du Mugel Chemin de la Calanque du Mugel 13600 La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

La plage de la calanque du Mugel est un coin de paradis au bord d’une eau turquoise et limpide au sein du Parc National des Calanques.

+33 4 42 08 61 32

English :

The beach of the Calanque du Mugel is a corner of paradise on the edge of clear turquoise water within the Calanques National Park.

Deutsch :

Der Strand der Calanque du Mugel ist eine paradiesische Ecke am Ufer des türkisfarbenen, klaren Wassers im Nationalpark Calanques.

Italiano :

La spiaggia de la Calanque du Mugel è un angolo di paradiso sul bordo di acque limpide e turchesi all’interno del Parco Nazionale delle Calanques.

Español :

La playa de la Calanque du Mugel es un rincón de paraíso al borde de aguas turquesas transparentes dentro del Parque Nacional de las Calanques.

