Plan du Vah Sentier des Tufs Courchevel Savoie

Plan du Vah Sentier des Tufs

Plan du Vah Sentier des Tufs Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin rejoint le Kamelot Camp au milieu des sapins, où vous trouverez de quoi reprendre de l’énergie à la petite cabane au style canadien et pratiquer des activités aussi ludiques qu’originales autour de son lac.

+33 4 79 08 00 29

English : Plan du Vah Sentier des Tufs

This path takes you to Kamelot Camp amongst the fir trees, where you can refuel at the little Canadian-style cabin and enjoy fun, original activities at the lake.

Deutsch : Plan du Vah Sentier des Tufs

Dieser Weg führt zum Kamelot Camp inmitten von Tannen, wo Sie in der kleinen Hütte im kanadischen Stil neue Energie tanken und am See lustigen und originellen Aktivitäten nachgehen können.

Italiano :

Questo sentiero raggiunge il Kamelot Camp in mezzo agli abeti, dove potrete ricaricare le batterie nella piccola capanna in stile canadese e partecipare a divertenti e originali attività intorno al lago.

Español : Plan du Vah Sentier des Tufs

Este sendero une el campamento de Kamelot en medio de los abetos, donde podrás reponer fuerzas en la pequeña cabaña de estilo canadiense y participar en divertidas y originales actividades alrededor del lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme