PR Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime

PR Parc de Rouelles

PR Parc de Rouelles Rue de la Bouteillerie 76610 Le Havre Seine-Maritime Normandie

Durée : 150 Distance : 7500.0 Tarif :

Une marche à travers le poumon vert de la ville du Havre !

Cette balade vous fera passer devant de nombreux points d’intérêt insolites à travers les prairies, les bois, les étangs et les marais.

English : PR Parc de Rouelles

A walk through the green lung of the city of Le Havre!

This walk will take you past many unusual points of interest through meadows, woods, ponds and marshes.

Deutsch :

Eine Wanderung durch die grüne Lunge der Stadt Le Havre!

Dieser Spaziergang führt Sie an vielen ungewöhnlichen Sehenswürdigkeiten vorbei über Wiesen, durch Wälder, Teiche und Sümpfe.

Italiano :

Una passeggiata nel polmone verde della città di Le Havre!

Questa passeggiata vi porterà ad attraversare molti punti di interesse insoliti attraverso prati, boschi, stagni e paludi.

Español :

Un paseo por el pulmón verde de la ciudad de Le Havre

Este paseo le llevará por muchos puntos de interés inusuales a través de prados, bosques, estanques y pantanos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme