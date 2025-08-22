PR Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime
vendredi 1 mai 2026.
PR Parc de Rouelles Rue de la Bouteillerie 76610 Le Havre Seine-Maritime Normandie
Durée : 150 Distance : 7500.0 Tarif :
Une marche à travers le poumon vert de la ville du Havre !
Cette balade vous fera passer devant de nombreux points d’intérêt insolites à travers les prairies, les bois, les étangs et les marais.
English : PR Parc de Rouelles
A walk through the green lung of the city of Le Havre!
This walk will take you past many unusual points of interest through meadows, woods, ponds and marshes.
Deutsch :
Eine Wanderung durch die grüne Lunge der Stadt Le Havre!
Dieser Spaziergang führt Sie an vielen ungewöhnlichen Sehenswürdigkeiten vorbei über Wiesen, durch Wälder, Teiche und Sümpfe.
Italiano :
Una passeggiata nel polmone verde della città di Le Havre!
Questa passeggiata vi porterà ad attraversare molti punti di interesse insoliti attraverso prati, boschi, stagni e paludi.
Español :
Un paseo por el pulmón verde de la ciudad de Le Havre
Este paseo le llevará por muchos puntos de interés inusuales a través de prados, bosques, estanques y pantanos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme