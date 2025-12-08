Promenade circulaire autour du Haut-Koenigsbourg Orschwiller Bas-Rhin

Promenade circulaire autour du Haut-Koenigsbourg

Promenade circulaire autour du Haut-Koenigsbourg 67600 Orschwiller Bas-Rhin Grand Est

Durée : 45 Distance : 1400.0 Tarif :

La promenade circulaire entre le Haut-Koenigsbourg et la ruine de l’Oedenbourg permet de découvrir le massif du château en parcourant un sentier très facile, long de 1,4km. Attention jusqu’à l’automne 2025, en raison des travaux au Bastion de l’Etoile, cette boucle n’est faisable qu’à 80%.

https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/ +33 3 88 58 87 20

English :

The circular walk between Haut-Koenigsbourg and the Oedenbourg ruin offers an easy 1.4km trail through the castle massif. Please note: until autumn 2025, due to work on the Bastion de l’Etoile, this loop is only 80% feasible.

Deutsch :

Der Rundweg zwischen der Haut-Koenigsbourg und der Ruine Oedenbourg ermöglicht es, das Burgmassiv auf einem sehr leichten, 1,4 km langen Weg zu entdecken. Achtung: Bis zum Herbst 2025 ist dieser Rundweg wegen der Arbeiten an der Bastion de l’Etoile nur zu 80% machbar.

Italiano :

La passeggiata circolare tra Haut-Koenigsbourg e la rovina di Oedenbourg è un percorso molto facile di 1,4 km attraverso il massiccio del castello. Attenzione: fino all’autunno 2025, solo l’80% di questo anello potrà essere completato a causa dei lavori al Bastione dell’Etoile.

Español :

El paseo circular entre Haut-Koenigsbourg y las ruinas de Oedenbourg es un sendero muy fácil de 1,4 km a través del macizo del castillo. Atención: hasta otoño de 2025, solo se podrá completar el 80% de este bucle debido a las obras del Bastión de l’Etoile.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par Système d’informations touristique Alsace