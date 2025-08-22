Promenade confort A la poursuite d’Hannibal Val-Cenis Savoie

Promenade confort A la poursuite d’Hannibal

Promenade confort A la poursuite d’Hannibal Bramans 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sinuez entre ruelles d’un hameau de montagne et forêts de pins et immergez-vous dans le mythe d’Hannibal, célèbre chef militaire, à la tête de son armée et de ses 47 éléphants.

English : Easy-going walk: In pursuit of Hannibal

Wander through the streets of a little mountain hamlet and the surrounding pine forests and immerse yourself in the legend of famous military leader Hannibal at the head of his army and 47 elephants.

Schlendern Sie durch die Gassen eines Bergdorfes und Kiefernwälder und tauchen Sie ein in den Mythos von Hannibal, dem berühmten Feldherrn, der seine Armee und seine 47 Elefanten anführte.

Percorrere i vicoli di una frazione di montagna e foreste di pini, tuffarsi nel mito di Annibale, celebre capo militare che guidò il suo esercito e i suoi 47 elefanti.

Pasee por las estrechas calles de una aldea de montaña y los bosques de pinos y sumérjase en el mito de Aníbal, el famoso líder militar, al frente de su ejército y sus 47 elefantes.

