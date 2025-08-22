Promenade confort Etang de Marcôt Beaufort Savoie

Promenade confort Etang de Marcôt

Promenade confort Etang de Marcôt 73270 Beaufort Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A l’écart du village de Beaufort, vous serez séduit par cette promenade familiale qui vous conduira au travers de la base de loisir et autour du lac.

http://www.areches-beaufort.com/ +33 4 79 38 37 57

English : Easy-going walk: Etang de Marcôt

On the outskirts of the village of Beaufort, you will be charmed by this family-friendly walk which will take you through the leisure area and around the lake.

Abseits des Dorfes Beaufort werden Sie von diesem Familienspaziergang begeistert sein, der Sie durch die Freizeitanlage und um den See herum führt.

Lontano dal villaggio di Beaufort, sarete sedotti da questa passeggiata per famiglie che vi condurrà attraverso il centro ricreativo e intorno al lago.

Lejos del pueblo de Beaufort, le seducirá este paseo familiar que le llevará por el centro de ocio y alrededor del lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme