Promenade confort Etang de Marcôt Beaufort Savoie
Promenade confort Etang de Marcôt Beaufort Savoie vendredi 1 mai 2026.
Promenade confort Etang de Marcôt
Promenade confort Etang de Marcôt 73270 Beaufort Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
A l’écart du village de Beaufort, vous serez séduit par cette promenade familiale qui vous conduira au travers de la base de loisir et autour du lac.
http://www.areches-beaufort.com/ +33 4 79 38 37 57
English : Easy-going walk: Etang de Marcôt
On the outskirts of the village of Beaufort, you will be charmed by this family-friendly walk which will take you through the leisure area and around the lake.
Deutsch :
Abseits des Dorfes Beaufort werden Sie von diesem Familienspaziergang begeistert sein, der Sie durch die Freizeitanlage und um den See herum führt.
Italiano :
Lontano dal villaggio di Beaufort, sarete sedotti da questa passeggiata per famiglie che vi condurrà attraverso il centro ricreativo e intorno al lago.
Español :
Lejos del pueblo de Beaufort, le seducirá este paseo familiar que le llevará por el centro de ocio y alrededor del lago.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme