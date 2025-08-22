Promenade Savoyarde de Découverte à Saint-Guérin Beaufort Savoie

Promenade Savoyarde de Découverte à Saint-Guérin

Promenade Savoyarde de Découverte à Saint-Guérin Route du Grand Mont 73270 Beaufort Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Mais dites-moi ce lac de Saint-Guérin n’a pas l’allure d’un petit lac de montagne… Pourquoi y a-t-il autant d’eau ici ? Comment est-elle arrivée là ? Venez en famille trouver les réponses à toutes ces questions et bien d’autres, dans un paysage grandiose.

http://www.areches-beaufort.com/ +33 4 79 38 37 57

English : Savoyard Discovery Walk in Saint-Guérin

Discover the Promenade Savoyarde to discover Lake Dam of St. Guerin.

A single landscape, which already host the Himalayan gateway, and now provided two themed itineraries for hydropower !

Deutsch :

Aber sagen Sie mir, dieser See von Saint-Guérin sieht nicht wie ein kleiner Bergsee aus … Warum gibt es hier so viel Wasser? Wie ist es hierher gekommen? Kommen Sie mit Ihrer Familie und finden Sie die Antworten auf all diese und viele andere Fragen in einer großartigen Landschaft.

Italiano :

Ma ditemi, questo lago di Saint-Guérin non sembra un piccolo lago di montagna? Perché c’è così tanta acqua qui? Come è arrivato qui? Venite con la vostra famiglia e trovate le risposte a tutte queste domande e a molte altre, in un paesaggio grandioso.

Español :

Pero dime, ¿no parece este lago de Saint-Guérin un pequeño lago de montaña? ¿Por qué hay tanta agua aquí? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Venga con su familia y encuentre las respuestas a todas estas preguntas y muchas más, en un paisaje grandioso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme