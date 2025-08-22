Promenade confort Lac et barrage de Saint Guérin Beaufort Savoie

Promenade confort Lac et barrage de Saint Guérin

Promenade confort Lac et barrage de Saint Guérin 73270 Beaufort Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez en famille à la découverte de cette promenade confort aux abords du lac de Saint Guérin en pleine montagne, dans le massif du Beaufortain.

http://www.areches-beaufort.com/ +33 4 79 38 37 57

English : Easy-going walk: Saint Guérin lake and dam

A family-friendly walk around Lac de Saint Guérin, in the heart of the Beaufortain mountain range.

Deutsch :

Gehen Sie mit Ihrer Familie auf Entdeckungsreise auf diesem gemütlichen Spaziergang in der Nähe des Sees von Saint Guérin mitten in den Bergen im Beaufortain-Massiv.

Italiano :

Portate tutta la famiglia a fare una comoda passeggiata intorno al lago di Saint Guérin, nelle montagne del massiccio del Beaufortain.

Español :

Lleve a toda la familia a un cómodo paseo por el lago de Saint Guérin, en las montañas del macizo de Beaufortain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme