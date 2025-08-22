Promenade confort Lac et barrage de Saint Guérin Beaufort Savoie
Promenade confort Lac et barrage de Saint Guérin
Promenade confort Lac et barrage de Saint Guérin 73270 Beaufort Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Partez en famille à la découverte de cette promenade confort aux abords du lac de Saint Guérin en pleine montagne, dans le massif du Beaufortain.
http://www.areches-beaufort.com/ +33 4 79 38 37 57
English : Easy-going walk: Saint Guérin lake and dam
A family-friendly walk around Lac de Saint Guérin, in the heart of the Beaufortain mountain range.
Deutsch :
Gehen Sie mit Ihrer Familie auf Entdeckungsreise auf diesem gemütlichen Spaziergang in der Nähe des Sees von Saint Guérin mitten in den Bergen im Beaufortain-Massiv.
Italiano :
Portate tutta la famiglia a fare una comoda passeggiata intorno al lago di Saint Guérin, nelle montagne del massiccio del Beaufortain.
Español :
Lleve a toda la familia a un cómodo paseo por el lago de Saint Guérin, en las montañas del macizo de Beaufortain.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme