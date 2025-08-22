Promenade confort Fort Victor-Emmanuel Aussois Savoie
Promenade confort Fort Victor-Emmanuel Aussois Savoie vendredi 1 mai 2026.
Promenade confort Fort Victor-Emmanuel
Promenade confort Fort Victor-Emmanuel Fort Victor Emmanuel 73500 Aussois Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Promenade confort, partie du fort accessible à tous.
https://www.aussois.com/ +33 4 79 05 99 06
English : Comfort walk: Fort Victor-Emmanuel
Comfort walk, part of the fort accessible to all without the treasure hunt.
Deutsch :
Komfortspaziergang, ein für alle zugänglicher Teil des Forts.
Italiano :
Passeggiata comoda, parte del forte accessibile a tutti.
Español :
Paseo cómodo, parte del fuerte accesible a todos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme