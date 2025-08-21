Promenades à Cognac Cognac Charente

Balade | Promenades à Cognac 48 boulevard Denfert Rochereau 16100 Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine

Deux parcours piétons vous font découvrir les édifices majeurs de Cognac grâce à une signalétique dans la ville

http://www.destination-cognac.com/   +33 5 45 82 10 71

English : Signposted walks in Cognac

Two footpaths allow you to discover the major buildings of Cognac thanks to signposting in the town.

Deutsch :

Zwei Fußgängerwege führen Sie mithilfe von Beschilderungen in der Stadt zu den wichtigsten Gebäuden von Cognac

Italiano :

Due percorsi pedonali permettono di scoprire i principali edifici di Cognac grazie alla segnaletica presente in città

Español : Paseos señalizados en Cognac

Dos recorridos peatonales te permiten descubrir los edificios mayores de Cognac gracias a una señalización en la ciudad:

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme