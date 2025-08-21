Promenades à Cognac Cognac Charente
Promenades à Cognac Cognac Charente vendredi 1 mai 2026.
Balade | Promenades à Cognac
Balade | Promenades à Cognac 48 boulevard Denfert Rochereau 16100 Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine
Deux parcours piétons vous font découvrir les édifices majeurs de Cognac grâce à une signalétique dans la ville
English : Signposted walks in Cognac
Two footpaths allow you to discover the major buildings of Cognac thanks to signposting in the town.
Deutsch :
Zwei Fußgängerwege führen Sie mithilfe von Beschilderungen in der Stadt zu den wichtigsten Gebäuden von Cognac
Italiano :
Due percorsi pedonali permettono di scoprire i principali edifici di Cognac grazie alla segnaletica presente in città
Español : Paseos señalizados en Cognac
Dos recorridos peatonales te permiten descubrir los edificios mayores de Cognac gracias a una señalización en la ciudad:
