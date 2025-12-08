Puits de la Brême Ornans Doubs

Puits de la Brême A pieds Difficile

Puits de la Brême Parking de la Corvée, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Après une vue en hauteur depuis le Château et la Roche du Grand, le sentier plonge au fond du ravin du Puits Noir et sa curiosité naturelle le puits vauclusien de la Brême.

English :

After an elevated view from the Château and Roche du Grand, the trail plunges to the bottom of the Puits Noir ravine and its natural curiosity: the Vauclusian well of La Brême.

Deutsch :

Nach einem Blick in die Höhe von der Burg und dem Roche du Grand aus taucht der Weg in die Tiefe der Schlucht des Puits Noir und seiner natürlichen Kuriosität: dem Vaucluse-Brunnen von Bremen.

Italiano :

Dopo una vista dall’alto dello Château e della Roche du Grand, il sentiero si immerge nel fondo della gola del Puits Noir e nella sua curiosità naturale: il pozzo vauclideo di Brême.

Español :

Tras una vista elevada desde el Château y la Roche du Grand, el sendero se sumerge en el fondo del barranco Puits Noir y su curiosidad natural: el pozo vauclusiano de Brême.

