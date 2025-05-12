Pumptrack Métabief Doubs

Pumptrack Métabief Doubs vendredi 1 août 2025.

Pumptrack

Pumptrack Avenue du Bois du Roi 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir la nouvelle pumptrack de Métabief !

Une piste bleue et une piste rouge pour niveaux intermédiaires et confirmés.

+33 3 81 49 13 81

English : Pumptrack

Come and discover the new pumptrack in Métabief!

A blue track and a red track for intermediate and advanced skiers.

Deutsch : Pumptrack

Entdecken Sie den neuen Pumptrack von Métabief!

Eine blaue und eine rote Piste für mittlere und fortgeschrittene Niveaus.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova pista di Métabief!

Una pista blu e una rossa per sciatori intermedi e avanzati.

Español :

¡Ven a descubrir el nuevo pumptrack de Métabief!

Una pista azul y otra roja para esquiadores de nivel intermedio y avanzado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data