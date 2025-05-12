Pumptrack Métabief Doubs
Pumptrack Métabief Doubs vendredi 1 août 2025.
Pumptrack
Pumptrack Avenue du Bois du Roi 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir la nouvelle pumptrack de Métabief !
Une piste bleue et une piste rouge pour niveaux intermédiaires et confirmés.
+33 3 81 49 13 81
English : Pumptrack
Come and discover the new pumptrack in Métabief!
A blue track and a red track for intermediate and advanced skiers.
Deutsch : Pumptrack
Entdecken Sie den neuen Pumptrack von Métabief!
Eine blaue und eine rote Piste für mittlere und fortgeschrittene Niveaus.
Italiano :
Venite a scoprire la nuova pista di Métabief!
Una pista blu e una rossa per sciatori intermedi e avanzati.
Español :
¡Ven a descubrir el nuevo pumptrack de Métabief!
Una pista azul y otra roja para esquiadores de nivel intermedio y avanzado.
2025-05-12