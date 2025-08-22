Rallye de Thionville Thionville Moselle

Rallye de Thionville Adultes A pieds

Rallye de Thionville 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2000.0 Tarif :

Une ruche et son abeille butineuse. Un gant et son blason. Trois vaillants lévriers. Un moine buveur de bière. Saint-Nicolas. Ils se cachent tous dans les rues de Thionville. Pour les trouver, il suffit d’ouvrir grands les yeux et de se laisser guider. Etape par étape, les enfants découvrent les plus petits détails de façades et arpentent Thionville en ouvrant l’œil et en regardant différemment.

https://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

A hive and its foraging bee. A glove and its coat of arms. Three valiant greyhounds. A monk drinking beer. Saint-Nicolas. They are all hiding in the streets of Thionville. To find them, all you have to do is open your eyes wide and let yourself be guided. Step by step, the children discover the smallest details of the facades and walk through Thionville with their eyes open and looking differently.

Deutsch :

Ein Bienenstock und seine Sammelbiene. Ein Handschuh und sein Wappen. Drei tapfere Windhunde. Ein Bier trinkender Mönch. Der heilige Nikolaus. Sie alle verstecken sich in den Straßen von Thionville. Um sie zu finden, muss man nur die Augen weit öffnen und sich führen lassen. Schritt für Schritt entdecken die Kinder die kleinsten Details der Fassaden und durchstreifen Thionville mit offenen Augen und einem anderen Blickwinkel.

Italiano :

Un alveare e la sua ape bottinatrice. Un guanto e il suo stemma. Tre valorosi levrieri. Un monaco bevitore di birra. San Nicola. Sono tutti nascosti nelle strade di Thionville. Per trovarle, basta aprire bene gli occhi e lasciarsi guidare. Passo dopo passo, i bambini scoprono i più piccoli dettagli delle facciate e camminano per Thionville con gli occhi aperti e guardando in modo diverso.

Español :

Una colmena y su abeja forrajera. Un guante y su escudo. Tres valientes galgos. Un monje bebedor de cerveza. San Nicolás. Todos están escondidos en las calles de Thionville. Para encontrarlos, sólo hay que abrir bien los ojos y dejarse guiar. Paso a paso, los niños descubren los más mínimos detalles de las fachadas y recorren Thionville con los ojos abiertos y mirando de otra manera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain