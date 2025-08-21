Randonnée à l’Alpage de la Charme Les Houches Haute-Savoie

Randonnée à l’Alpage de la Charme

Randonnée à l’Alpage de la Charme 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier serpente parmi les rhododendrons

et la bruyère.

+33 4 50 55 50 62

English : Charme pasture trails

This path winds through the rhododendrons and heather.

Deutsch : Wanderung auf die Charmante Alm

Dieser Pfad schlängelt sich durch rhododendrons und Heidekraut.

Italiano :

Questo sentiero si snoda tra rododendri ed eriche.

Español : Senderismo por la planicie de pastos La Charme

Este sendero serpentea entre rododendros y brezos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme