Randonnée à l’Alpage de la Charme Les Houches Haute-Savoie
Randonnée à l’Alpage de la Charme 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Ce sentier serpente parmi les rhododendrons
et la bruyère.
+33 4 50 55 50 62
English : Charme pasture trails
This path winds through the rhododendrons and heather.
Deutsch : Wanderung auf die Charmante Alm
Dieser Pfad schlängelt sich durch rhododendrons und Heidekraut.
Italiano :
Questo sentiero si snoda tra rododendri ed eriche.
Español : Senderismo por la planicie de pastos La Charme
Este sendero serpentea entre rododendros y brezos.
