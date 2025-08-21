Randonnée à Saint-Félix Saint-Félix Allier
Randonnée à Saint-Félix vendredi 1 mai 2026.
Randonnée à Saint-Félix
Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Saint-Félix s’étend sur un plateau dominant argilo-calcaire de 520 hectares avec un superbe point de vue sur les Monts du Forez.
English :
Saint-Félix extends over a dominant clay-limestone plateau of 520 hectares, with a superb view of the Monts du Forez.
Deutsch :
Saint-Félix erstreckt sich über ein dominantes, 520 Hektar großes Lehm- und Kalksteinplateau mit einem herrlichen Ausblick auf die Monts du Forez.
Italiano :
Saint-Félix si estende su un altopiano argilloso-calcareo dominante di 520 ettari con una superba vista sui Monts du Forez.
Español :
Saint-Félix se extiende sobre una meseta arcillo-calcárea dominante de 520 hectáreas con una vista soberbia de los Montes del Forez.
