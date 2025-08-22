Le sentier forestier de Froidmont Saint-Félix Oise

Le sentier forestier de Froidmont En VTT Difficile

Le sentier forestier de Froidmont Moulin-musée de la brosserie 60370 Saint-Félix Oise Hauts-de-France

Durée : 330 Distance : 20000.0 Tarif :

L’occasion de découvrir la forêt de Hez, l’abbaye de Froidmont ainsi que les étangs de Saint Félix, un véritable paradis pour les pêcheurs et les randonneurs.

Difficile

English : Le sentier forestier de Froidmont

The opportunity to discover the forest of Hez, the abbey of Froidmont as well as the ponds of Saint Felix, a real paradise for fishermen and hikers.

Deutsch : Le sentier forestier de Froidmont

Hier bietet sich die Gelegenheit, den Wald von Hez, die Abtei von Froidmont sowie die Teiche von Saint Félix zu entdecken, die ein wahres Paradies für Angler und Wanderer sind.

Italiano :

L’opportunità di scoprire la foresta di Hez, l’abbazia di Froidmont e gli stagni di Saint Félix, un vero paradiso per pescatori ed escursionisti.

Español : Le sentier forestier de Froidmont

La oportunidad de descubrir el bosque de Hez, la abadía de Froidmont, así como los estanques de Saint Félix, un verdadero paraíso para los pescadores y excursionistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France