Circuit des 3 communes Saint-Félix Oise

Circuit des 3 communes A pieds Difficulté moyenne

Circuit des 3 communes Relais de St Felix, 859 Rue Principale 60370 Saint-Félix Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 10500.0 Tarif :

Itinéraire vous faisant découvrir Saint-Félix, Thury-sous-Clermont et Hondainville.

Difficulté moyenne

English : Circuit des 3 communes

Itinerary taking in Saint-Félix, Thury-sous-Clermont and Hondainville.

Deutsch : Circuit des 3 communes

Auf dieser Route lernen Sie Saint-Félix, Thury-sous-Clermont und Hondainville kennen.

Italiano :

Il percorso tocca Saint-Félix, Thury-sous-Clermont e Hondainville.

Español : Circuit des 3 communes

La ruta pasa por Saint-Félix, Thury-sous-Clermont y Hondainville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France