Circuit des 3 communes Saint-Félix Oise
Circuit des 3 communes Saint-Félix Oise vendredi 1 mai 2026.
Circuit des 3 communes A pieds Difficulté moyenne
Circuit des 3 communes Relais de St Felix, 859 Rue Principale 60370 Saint-Félix Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 10500.0 Tarif :
Itinéraire vous faisant découvrir Saint-Félix, Thury-sous-Clermont et Hondainville.
Difficulté moyenne
English : Circuit des 3 communes
Itinerary taking in Saint-Félix, Thury-sous-Clermont and Hondainville.
Deutsch : Circuit des 3 communes
Auf dieser Route lernen Sie Saint-Félix, Thury-sous-Clermont und Hondainville kennen.
Italiano :
Il percorso tocca Saint-Félix, Thury-sous-Clermont e Hondainville.
Español : Circuit des 3 communes
La ruta pasa por Saint-Félix, Thury-sous-Clermont y Hondainville.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France