Forêt de Hez Saint-Félix Oise
Forêt de Hez Saint-Félix Oise vendredi 1 août 2025.
Forêt de Hez A pieds Difficulté moyenne
Forêt de Hez Relais de St-Félix, rue principale 60370 Saint-Félix Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 8700.0 Tarif :
Le chemin de randonnée de la commune de Saint-Félix est niché sur la rive gauche du majestueux Thérain.
English : Forêt de Hez
The Saint-Félix hiking trail nestles on the left bank of the majestic Thérain river.
Deutsch : Forêt de Hez
Der Wanderweg in der Gemeinde Saint-Félix liegt eingebettet am linken Ufer des majestätischen Thérain.
Italiano :
Il sentiero di Saint-Félix si trova sulla riva sinistra del maestoso Thérain.
Español : Forêt de Hez
El sendero de Saint-Félix se encuentra en la orilla izquierda del majestuoso Thérain.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France