Forêt de Hez Saint-Félix Oise

Forêt de Hez Saint-Félix Oise vendredi 1 août 2025.

Forêt de Hez A pieds Difficulté moyenne

Forêt de Hez Relais de St-Félix, rue principale 60370 Saint-Félix Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 8700.0 Tarif :

Le chemin de randonnée de la commune de Saint-Félix est niché sur la rive gauche du majestueux Thérain.
Difficulté moyenne

 

English : Forêt de Hez

The Saint-Félix hiking trail nestles on the left bank of the majestic Thérain river.

Deutsch : Forêt de Hez

Der Wanderweg in der Gemeinde Saint-Félix liegt eingebettet am linken Ufer des majestätischen Thérain.

Italiano :

Il sentiero di Saint-Félix si trova sulla riva sinistra del maestoso Thérain.

Español : Forêt de Hez

El sendero de Saint-Félix se encuentra en la orilla izquierda del majestuoso Thérain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France