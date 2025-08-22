Randonnée Aux abords de la Thévinière

Ce sentier de randonnée est situé sur la commune de Gesté, charmant village des Mauges où vous découvrirez l’Étang de la Thévinière, ainsi que le Château du Plessis.

This hiking trail is located in the commune of Gesté, a charming village in the Mauges where you will discover the Etang de la Thévinière, as well as the Château du Plessis.

Dieser Wanderweg befindet sich in der Gemeinde Gesté, einem charmanten Dorf in den Mauges, wo Sie den Étang de la Thévinière sowie das Château du Plessis entdecken können.

Questo percorso escursionistico si trova nel comune di Gesté, un incantevole villaggio delle Mauges dove potrete scoprire l’Étang de la Thévinière e il Château du Plessis.

Esta ruta de senderismo se encuentra en el municipio de Gesté, un encantador pueblo de las Mauges donde descubrirá el Étang de la Thévinière y el Château du Plessis.

