Randonnée « Aux abords de la Thévinière » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Aux abords de la Thévinière 49600 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 8400.0 Tarif :
Ce sentier de randonnée est situé sur la commune de Gesté, charmant village des Mauges où vous découvrirez l’Étang de la Thévinière, ainsi que le Château du Plessis.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
This hiking trail is located in the commune of Gesté, a charming village in the Mauges where you will discover the Etang de la Thévinière, as well as the Château du Plessis.
Deutsch :
Dieser Wanderweg befindet sich in der Gemeinde Gesté, einem charmanten Dorf in den Mauges, wo Sie den Étang de la Thévinière sowie das Château du Plessis entdecken können.
Italiano :
Questo percorso escursionistico si trova nel comune di Gesté, un incantevole villaggio delle Mauges dove potrete scoprire l’Étang de la Thévinière e il Château du Plessis.
Español :
Esta ruta de senderismo se encuentra en el municipio de Gesté, un encantador pueblo de las Mauges donde descubrirá el Étang de la Thévinière y el Château du Plessis.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Anjou tourime