Randonnée « Château, étang et manoir » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Château, étang et manoir 49600 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 12000.0
Circuit de randonnée de 12 km de balisage blanc au départ d’Andrezé
+33 2 41 56 50 24
English :
Hiking trail of 12 km of white markers starting from Andrezé
Deutsch :
12 km langer Rundwanderweg mit weißer Markierung ab Andrezé
Italiano :
12 km di sentiero bianco segnalato da Andrezé
Español :
Sendero blanco señalizado de 12 km desde Andrezé
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-16 par Anjou tourime