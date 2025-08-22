Randonnée Des moulins à la vigne

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Randonnée Des moulins à la vigne 49620 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Sentier de 11 kilomètres situé sur le vignoble Anjou Coteaux de Loire, à proximité de la Loire et du site Cap Loire à Montjean sur Loire. A deux pas du GR3. Paysages de vignes, rosiers et de Moulins d’Anjou. Panorama sur la vallée de la Thau.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 39 07 07

English :

Path of 11 kilometers located on the vineyard Anjou Coteaux de Loire, near the Loire River and the Cap Loire site at Montjean sur Loire. Close to the GR3. Landscapes of vineyards, roses and mills of Anjou. Panorama of the Thau valley.

Deutsch :

11 km langer Wanderweg im Weinbaugebiet Anjou Coteaux de Loire, in der Nähe der Loire und des Ortes Cap Loire in Montjean sur Loire. Nur wenige Schritte vom GR3 entfernt. Landschaften mit Weinbergen, Rosensträuchern und den Mühlen von Anjou. Panorama über das Thau-Tal.

Italiano :

Un percorso di 11 chilometri situato nei vigneti dell’Anjou Coteaux de Loire, vicino al fiume Loira e al sito di Cap Loire a Montjean sur Loire. Vicino al GR3. Paesaggi di vigneti, roseti e Moulins d’Anjou. Panorama sulla valle del Thau.

Español :

Un sendero de 11 kilómetros situado en los viñedos de Anjou Coteaux de Loire, cerca del río Loira y del sitio del Cap Loire en Montjean sur Loire. Cerca del GR3. Paisajes de viñedos, rosales y Moulins d’Anjou. Panorama sobre el valle de Thau.

2025-04-23