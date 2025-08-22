Randonnée en itinérance De Saint-Benoit à Angles, deux des plus beaux villages de France Saint-Benoît-du-Sault Indre

Randonnée en itinérance De Saint-Benoit à Angles, deux des plus beaux villages de France A pieds

Randonnée en itinérance De Saint-Benoit à Angles, deux des plus beaux villages de France Place du Champ de Foire 36170 Saint-Benoît-du-Sault Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 96000.0 Tarif :

Le cours champêtre de l’Anglin guide cet itinéraire entre deux des plus beaux villages de France d’abord dans un paysage de bois et de bocage puis sur les plateaux des falaises calcaires qui bordent sa vallée, riche d’orchidées au printemps.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Roaming hike: From Saint-Benoit to Angles, two of the most beautiful villages in France

The rural course of the Anglin river guides this itinerary between two of the most beautiful villages in France: first in a landscape of woods and bocage, then on the plateaux of the limestone cliffs that border its valley, rich in orchids in spring.

Deutsch :

Der ländliche Lauf des Anglin leitet diese Route zwischen zwei der schönsten Dörfer Frankreichs: zunächst durch eine Wald- und Heckenlandschaft und dann über die Plateaus der Kalksteinfelsen, die sein Tal säumen, das im Frühling reich an Orchideen ist.

Italiano :

Il corso rurale dell’Anglin guida questo itinerario tra due dei più bei villaggi di Francia: prima in un paesaggio di boschi e bocage, poi sugli altopiani delle falesie calcaree che delimitano la sua valle, ricca di orchidee in primavera.

Español :

El curso rural del Anglin guía este itinerario entre dos de los pueblos más bellos de Francia: primero en un paisaje de bosque y bocage, luego en las mesetas de los acantilados calcáreos que bordean su valle, rico en orquídeas en primavera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire