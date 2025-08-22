Randonnée en itinérance Grande Brenne, entre étangs et forêt Mézières-en-Brenne Indre

Randonnée en itinérance Grande Brenne, entre étangs et forêt A pieds

Randonnée en itinérance Grande Brenne, entre étangs et forêt Le Moulin 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 114000.0 Tarif :

Cet itinéraire permet un cheminement parmi les plus beaux paysages de Brenne et effleure la vallée de la Creuse dans sa partie sud. Il permet, aussi, de traverser la forêt de Lancosme, un des plus vastes massifs forestiers privés de France.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

English : Roaming hike Brenne, between lakes and forests

This itinerary takes you through some of the most beautiful landscapes of Brenne and touches the Creuse valley in its southern part. It also allows you to cross the Lancosme forest, one of the largest privately-owned forest in France.

Diese Route führt durch die schönsten Landschaften der Brenne und streift im südlichen Teil das Tal der Creuse. Er führt auch durch den Wald von Lancosme, einen der größten privaten Waldbestände Frankreichs.

L’itinerario si snoda tra i più bei paesaggi della Brenne e sfiora la valle della Creuse nella sua parte meridionale. Permette inoltre di attraversare la foresta di Lancosme, una delle più grandi foreste private della Francia.

Este itinerario recorre algunos de los más bellos paisajes de la Brenne y roza el valle de la Creuse en su parte sur. También permite atravesar el bosque de Lancosme, uno de los mayores bosques privados de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire