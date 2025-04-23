Randonnée « Èvre et Loire » Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Randonnée « Èvre et Loire » Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Randonnée « Èvre et Loire » 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 14710.0 Tarif :

A la découverte de la nature fluviale sur les bords de la Loire et de l’Evre. Sentier au départ de St Florent le Vieil jusqu’au Marillais. Patrimoine historique et vue sur Loire.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Discover the river nature on the banks of the Loire and Evre rivers. Path from St Florent le Vieil to the Marillais. Historical heritage and view of the Loire.

Deutsch :

Entdecken Sie die Flussnatur an den Ufern der Loire und des Evre. Wanderweg ab St Florent le Vieil bis nach Le Marillais. Historisches Erbe und Blick auf die Loire.

Italiano :

Scoprite la natura del fiume sulle rive della Loira e dell’Evre. Sentiero da St Florent le Vieil a Le Marillais. Patrimonio storico e vista sulla Loira.

Español :

Descubra la naturaleza del río a orillas del Loira y del Evre. Sendero de St Florent le Vieil a Le Marillais. Patrimonio histórico y vista del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime