Randonnée La chapelle Sainte-Foy de Conques Conques-en-Rouergue Aveyron vendredi 1 mai 2026.

Randonnée La chapelle Sainte-Foy de Conques

Randonnée La chapelle Sainte-Foy de Conques Faubourg de Conques 12320 Conques-en-Rouergue Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

L’histoire de Conques remonte au moins au VIIIe siècle lorsque l’ermite Dadon se retira dans ce lieu sauvage.

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English :

The history of Conques goes back at least to the 8th century when the hermit Dadon retired to this wild place.

Deutsch :

Die Geschichte von Conques geht mindestens bis ins 8. Jahrhundert zurück, als sich der Einsiedler Dadon an diesen wilden Ort zurückzog.

Italiano :

La storia di Conques risale almeno all’VIII secolo, quando l’eremita Dadon si ritirò in questo luogo selvaggio.

Español :

La historia de Conques se remonta al menos al siglo VIII, cuando el ermitaño Dadon se retiró a este lugar salvaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron