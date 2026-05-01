Randonnée La chapelle Sainte-Foy de Conques Conques-en-Rouergue Aveyron
Randonnée La chapelle Sainte-Foy de Conques Conques-en-Rouergue Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée La chapelle Sainte-Foy de Conques
Randonnée La chapelle Sainte-Foy de Conques Faubourg de Conques 12320 Conques-en-Rouergue Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
L’histoire de Conques remonte au moins au VIIIe siècle lorsque l’ermite Dadon se retira dans ce lieu sauvage.
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English :
The history of Conques goes back at least to the 8th century when the hermit Dadon retired to this wild place.
Deutsch :
Die Geschichte von Conques geht mindestens bis ins 8. Jahrhundert zurück, als sich der Einsiedler Dadon an diesen wilden Ort zurückzog.
Italiano :
La storia di Conques risale almeno all’VIII secolo, quando l’eremita Dadon si ritirò in questo luogo selvaggio.
Español :
La historia de Conques se remonta al menos al siglo VIII, cuando el ermitaño Dadon se retiró a este lugar salvaje.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron
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