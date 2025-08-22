Randonnée Les 6 chênes

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Les 6 chênes 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 4400.0

4.4 kilomètres de sentier au coeur du bois de la Foucaudière, à Saint Laurent des Autels. Particularité du sentier la découverte du chêne insolite !

http://www.osezmauges.fr/page/randonnee-les-6-chenes-st-laurent-des-autels +33 2 40 83 57 49

English :

4.4 kilometres of path in the heart of the Foucaudière woods, in Saint Laurent des Autels. Particularity of the path: the discovery of the unusual oak!

Deutsch :

4.4 km langer Pfad im Herzen des Waldes von La Foucaudière in Saint Laurent des Autels. Besonderheit des Pfades: die Entdeckung der ungewöhnlichen Eiche!

Italiano :

4.4 chilometri di sentiero nel cuore del bosco della Foucaudière, a Saint Laurent des Autels. Particolarità del percorso: la scoperta dell’insolita quercia!

Español :

4.4 kilómetros de camino en el corazón del bosque de la Foucaudière, en Saint Laurent des Autels. La particularidad del sendero: ¡el descubrimiento del insólito roble!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Anjou tourime