Randonnée « Les bois » 49600 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Le circuit de randonnée chemine sur la commune de Jallais.
+33 2 41 64 20 60
English :
The hiking trail runs through the commune of Jallais.
Deutsch :
Der Wanderweg verläuft durch die Gemeinde Jallais.
Italiano :
Il sentiero escursionistico attraversa il comune di Jallais.
Español :
La ruta de senderismo atraviesa el municipio de Jallais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime