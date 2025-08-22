Randonnée Les crêtes de St Léons

Randonnée Les crêtes de St Léons 12780 Saint-Léons Aveyron Occitanie

Une escapade étonnante dans un écrin de verdure, où les sentiers boisés succèdent au bocage et les vallons aux lignes de crête, avec en toile de fond les deux points culminants du massif du Lévézou

English :

An amazing escapade in a green setting, where wooded paths follow the bocage and valleys follow the ridge lines, with the two highest points of the Lévézou massif as a backdrop

Deutsch :

Ein erstaunlicher Ausflug in eine grüne Oase, wo bewaldete Pfade auf Bocage und Täler auf Kammlinien folgen, vor dem Hintergrund der beiden höchsten Punkte des Massif du Lévézou

Italiano :

Un’evasione sorprendente in un ambiente verde, dove i sentieri boscosi seguono il bocage e le valli le creste, con i due punti più alti del massiccio del Lévézou sullo sfondo

Español :

Una escapada sorprendente en un entorno verde, donde los caminos arbolados siguen el bocage y los valles las crestas, con los dos puntos más altos del macizo del Lévézou al fondo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-12 par ADT Aveyron