Randonnée Les Gens > Arandellys > Bellevue > Les Trabets Les Houches Haute-Savoie

Randonnée Les Gens > Arandellys > Bellevue > Les Trabets

Randonnée Les Gens > Arandellys > Bellevue > Les Trabets 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Randonnée à dénivelé sur les traces des alpinistes puisque cet itinéraire est situé sur la voie de l’Aiguille du Goûter et du Mont Blanc, en direction du Mont Lachat. Sentier très varié.

+33 4 50 55 50 62

English : Les Gens > Arandellys > Bellevue > Les Trabets trail

Time 5h Difficulty Difficult

Altitude 1100m 1950m 1801m 1000m

Deutsch : Wanderung Les Gens > Arandellys > Bellevue > Les Trabets

Wanderung mit Höhenunterschieden auf den Spuren der Alpinisten, denn dieser Wanderweg liegt auf der Strecke Aiguille du Goûter Mont Blanc, Richtung Mont Lachat. Sehr abwechslungsreich.

Italiano :

Escursione con dislivelli, seguendo le impronte degli alpinisti. Questo itinerario è situato lungo la via dell’Aiguille du Goûter e del Monte Bianco, in direzione del Mont Lachat. Sentiero molto vario.

Español : Senderismo Les Gens > Arandellys > Bellevue > Les Trabets

Senderismo con desniveles, siguiendo las huellas de los alpinistas ya que este itinerario está en la vía de Aiguille du Goûter y de Mont-Blanc, en dirección del monte Lachat. Sendero muy variado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme