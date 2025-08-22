Randonnée pédestre Aiguillette des Houches Les Houches Haute-Savoie

Randonnée pédestre Aiguillette des Houches

Randonnée pédestre Aiguillette des Houches Parking du Parc Merlet, 549 Route de la Flatière 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une magnifique randonnée au coeur de la réserve naturelle de Carlaveyron. Somptueux panoramas sur le massif du Mont-Blanc, les prairies humides de Carlaveyron, les Fiz, les Aiguilles Rouges, jusqu’au Buet.

English : Hiking Aiguillette des Houches

A magnificent hike in the heart of the Carlaveyron nature reserve. Magnificent panoramas of the Mont-Blanc massif, the wet meadows of Carlaveyron, the Fiz, the Aiguilles Rouges, all the way to Le Buet.

Eine herrliche Wanderung im Herzen des Naturschutzgebiets Carlaveyron. Prächtige Panoramen über das Mont-Blanc-Massiv, die Feuchtwiesen von Carlaveyron, Les Fiz, Les Aiguilles Rouges bis hin zu Le Buet.

Una magnifica escursione nel cuore della riserva naturale di Carlaveyron. Panorami sontuosi sul massiccio del Monte Bianco, sui prati umidi di Carlaveyron, sul Fiz, sulle Aiguilles Rouges, fino al Buet.

Una magnífica excursión en el corazón de la reserva natural de Carlaveyron. Suntuosos panoramas del macizo del Mont-Blanc, los prados húmedos de Carlaveyron, el Fiz, las Agujas Rojas, hasta el Buet.

