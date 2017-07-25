Randonnée Rignac PR18 Rignac Aveyron
Randonnée Rignac PR18 Rignac Aveyron vendredi 1 août 2025.
Randonnée Rignac PR18
Randonnée Rignac PR18 12390 Rignac Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Un rendez-vous avec des paysages protégés, où légendes et histoires rappellent des épisodes, parfois très durs, vécus par les habitants de la vallée et des villages voisins lors de la seconde guerre mondiale.
English :
A rendezvous with protected landscapes, where legends and stories recall episodes, sometimes very harsh, experienced by the inhabitants of the valley and neighbouring villages during the Second World War.
Deutsch :
Ein Rendezvous mit geschützten Landschaften, in denen Legenden und Geschichten an die manchmal sehr harten Episoden erinnern, die die Bewohner des Tals und der umliegenden Dörfer während des Zweiten Weltkriegs erlebten.
Italiano :
Un appuntamento con paesaggi protetti, dove leggende e storie ricordano gli episodi, a volte duri, vissuti dagli abitanti della valle e dei villaggi vicini durante la Seconda guerra mondiale.
Español :
Una cita con los paisajes protegidos, donde las leyendas y las historias recuerdan los episodios, a veces duros, vividos por los habitantes del valle y de los pueblos vecinos durante la Segunda Guerra Mundial.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-07-25 par ADT Aveyron