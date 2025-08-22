Roche Bernard et Tour des Lacs Hauts de Bienne Jura

Roche Bernard et Tour des Lacs A pieds Difficile

Randonnée incontournable un grand bol d’air et des souvenirs inoubliables du Jura ! Une des plus belles randonnées du Haut-Jura avec son panorama exceptionnel depuis la Roche Bernard, sur le plateau des lacs, la forêt du Mont Noir et la vallée de la Bienne. Les lacs et tourbières de Bellefontaine et des Mortes représentent un contexte écologique de très grande valeur avec leur végétation caractéristique de type boréo-arctique.

A must-do hike: a breath of fresh air and unforgettable Jura memories! One of the most beautiful hikes in the Haut-Jura, with exceptional panoramic views from La Roche Bernard over the plateau of lakes, the Mont Noir forest and the Bienne valley. The lakes and peat bogs of Bellefontaine and Les Mortes, with their characteristic boreo-arctic vegetation, represent a highly valuable ecological context.

Unumgängliche Wanderung: viel frische Luft und unvergessliche Erinnerungen an den Jura! Eine der schönsten Wanderungen im Haut-Jura mit einem außergewöhnlichen Panorama vom Roche Bernard über die Seenplatte, den Wald des Mont Noir und das Tal der Bienne. Die Seen und Torfmoore von Bellefontaine und Les Mortes stellen mit ihrer charakteristischen boreoarktischen Vegetation einen sehr wertvollen ökologischen Kontext dar.

Un’escursione da non perdere: una boccata d’aria fresca e ricordi indimenticabili del Giura! Una delle più belle escursioni dell’Haut-Jura, con un panorama eccezionale dalla Roche Bernard che domina l’altopiano dei laghi, la foresta del Mont Noir e la valle della Bienne. I laghi e le torbiere di Bellefontaine e Les Mortes, con la loro caratteristica vegetazione boreo-artica, rappresentano un contesto ecologico di grande valore.

Una excursión imprescindible: ¡un soplo de aire fresco y recuerdos inolvidables del Jura! Una de las excursiones más bellas del Haut-Jura, con un panorama excepcional desde la Roche Bernard que domina la meseta de los lagos, el bosque del Mont Noir y el valle del Bienne. Los lagos y turberas de Bellefontaine y Les Mortes, con su característica vegetación boreo-ártica, representan un contexto ecológico de gran valor.

