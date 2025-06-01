Roche Devant et 3 Commères Hauts de Bienne Jura

Roche Devant et 3 Commères Hauts de Bienne Jura vendredi 1 août 2025.

Roche Devant et 3 Commères A pieds Difficulté moyenne

Roche Devant et 3 Commères 4559, route des Fontaines 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Le Belvédère de Roche Devant offre un joli panorama sur la vallée, le village de Bellefontaine et le massif forestier du Risoux. Des curiosités naturelles ponctueront votre chemin la roche des 3 commères (site d’escalade), la cascade et les marmites de l’Evalude en remontant le long du cours d’eau…

Difficulté moyenne

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330586-roche-devant-et-3-commeres +33 3 84 33 08 73

English :

The Belvedere of Roche Devant offers a beautiful panorama on the valley, the village of Bellefontaine and the Risoux forest massif. Natural curiosities will punctuate your way: the rock of the 3 commères (climbing site), the waterfall and the potholes of the Evalude while going up along the stream…

Deutsch :

Der Belvédère de Roche Devant bietet einen schönen Ausblick auf das Tal, das Dorf Bellefontaine und das Waldmassiv des Risoux. Natürliche Sehenswürdigkeiten säumen Ihren Weg: der Felsen der 3 Kommissare (Klettergebiet), der Wasserfall und die Töpfe von Evalude, wenn Sie den Wasserlauf hinaufgehen…

Italiano :

Il Belvédère de Roche Devant offre un bellissimo panorama sulla valle, sul villaggio di Bellefontaine e sul massiccio forestale del Risoux. Curiosità naturali punteggeranno il vostro percorso: la roche des 3 commères (sito di arrampicata), la cascata e le marmitte di Evalude mentre risalite il torrente…

Español :

El Belvédère de Roche Devant ofrece un hermoso panorama sobre el valle, el pueblo de Bellefontaine y el macizo forestal de Risoux. Las curiosidades naturales jalonarán su camino: la roche des 3 commères (sitio de escalada), la cascada y las simas de Evalude al remontar el torrente…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data