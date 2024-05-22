Route des Forts Menton Alpes-Maritimes

Route des Forts 8 avenue Boyer 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

La route des Forts parcourt l’essentiel des fortifications qui se situent du littoral à l’Authion et sur la crête du col de Tende. Férus d’histoire ou simples curieux, ce patrimoine raconte l’histoire tumultueuse qui s’est jouée dans ce décor montagneux.

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ +33 4 83 93 70 20

English : Fort’s Road

The route of the Forts covers most of the fortifications that are located from the coast to the Authion and on the crest of the Tende pass. Steeped in history or simply curious, this heritage tells the tumultuous story played out in this mountainous setting.

Deutsch : Route des Forts

Die Route des Forts führt durch den Großteil der Festungen, die sich von der Küste bis zum Authion und auf dem Kamm des Col de Tende befinden. Geschichtsinteressierte oder einfach nur Neugierige: Dieses Erbe erzählt von der stürmischen Geschichte, die sich in dieser bergigen Umgebung abgespielt hat.

Italiano :

La strada dei Forti percorre la maggior parte delle fortificazioni che si trovano dal litorale all’Authion e sulla cresta del colle di Tenda. Appassionato di storia o semplice curioso, questo patrimonio racconta la storia tumultuosa che si è giocata in questo scenario montuoso.

Español :

La Ruta de los Fuertes abarca la mayoría de las fortificaciones situadas desde la costa hasta el Authion y en la cresta del Col de Tende. Ya sea un aficionado a la historia o un simple curioso, este patrimonio cuenta la historia tumultuosa que tuvo lugar en este entorno montañoso.

