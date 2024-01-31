Route des Sapins du Haut-Bugey_Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville Ain
Ni Pyrénéens, ni Alpins, les cols de l’Ain sont un échantillon du relief vallonné des derniers chainons du massif jurassien. Sur ce parcours pas moins de 7 cols et des curiosités vous attendent derrière chaque sommet.
https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57
Neither Pyrenean nor Alpine, the cols de l’Ain are a sample of the undulating relief of the last chains of the Jura massif. There are no fewer than 7 passes on this route, and a number of curiosities await you behind each summit.
Weder Pyrenäen noch Alpen, die Pässe des Ain sind ein Ausschnitt aus dem hügeligen Relief der letzten Kettenglieder des Juramassivs. Auf dieser Strecke erwarten Sie nicht weniger als 7 Pässe und Sehenswürdigkeiten hinter jedem Gipfel.
Né pirenaici né alpini, i cols de l’Ain sono un esempio di terreno ondulato delle ultime catene del massiccio del Giura. Su questo itinerario si contano ben 7 colli e dietro ogni cima vi attendono numerose curiosità.
Ni pirenaicos ni alpinos, los puertos del Ain son una muestra del relieve accidentado de las últimas cadenas del macizo del Jura. En esta ruta le esperan nada menos que 7 puertos y curiosidades detrás de cada cumbre.
