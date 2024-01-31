Route des Sapins du Haut-Bugey_Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville Ain

Route des Sapins du Haut-Bugey_Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville Ain vendredi 1 août 2025.

Route des Sapins du Haut-Bugey_Plateau d’Hauteville

Route des Sapins du Haut-Bugey_Plateau d’Hauteville 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ni Pyrénéens, ni Alpins, les cols de l’Ain sont un échantillon du relief vallonné des derniers chainons du massif jurassien. Sur ce parcours pas moins de 7 cols et des curiosités vous attendent derrière chaque sommet.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English : Route des Sapins du Haut-Bugey_Plateau d’Hauteville

Neither Pyrenean nor Alpine, the cols de l’Ain are a sample of the undulating relief of the last chains of the Jura massif. There are no fewer than 7 passes on this route, and a number of curiosities await you behind each summit.

Deutsch : Route des Sapins du Haut-Bugey_Plateau d’Hauteville

Weder Pyrenäen noch Alpen, die Pässe des Ain sind ein Ausschnitt aus dem hügeligen Relief der letzten Kettenglieder des Juramassivs. Auf dieser Strecke erwarten Sie nicht weniger als 7 Pässe und Sehenswürdigkeiten hinter jedem Gipfel.

Italiano :

Né pirenaici né alpini, i cols de l’Ain sono un esempio di terreno ondulato delle ultime catene del massiccio del Giura. Su questo itinerario si contano ben 7 colli e dietro ogni cima vi attendono numerose curiosità.

Español :

Ni pirenaicos ni alpinos, los puertos del Ain son una muestra del relieve accidentado de las últimas cadenas del macizo del Jura. En esta ruta le esperan nada menos que 7 puertos y curiosidades detrás de cada cumbre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-31 par Aintourisme source Apidae Tourisme