ROUTE MÉDIÉVALE DU HAUT-LANGUEDOC AU SALAGOU Béziers Hérault

Durée : 480 Distance : 9700.0 Tarif :

Villages perchés, remparts, châteaux forts, églises… ce road trip médiéval à travers les terres de caractère du Haut-Languedoc jusqu’à l’époustouflant lac du Salagou est juste magique. A chaque étape se dessine une extraordinaire représentation historique. Sautez dans votre voiture, parcourez nos routes bordées de paysages contrastés et plongez dans l’Hérault médiéval !

+33 4 67 95 08 79

English :

Deutsch :

Italiano :

Villaggi arroccati, bastioni, castelli fortificati, chiese… questo viaggio medievale attraverso le caratteristiche terre dell’Haut-Languedoc, fino al lago mozzafiato di Salagou, è a dir poco magico. Ogni tappa è una straordinaria rappresentazione storica. Salite in macchina, percorrete le nostre strade costeggiate da paesaggi contrastanti e immergetevi nell’Hérault medievale!

Español :

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme