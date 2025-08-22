ROUTES DES VINS VIGNOBLE ET PATRIMOINE DU HAUT-LAYON Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

ROUTES DES VINS VIGNOBLE ET PATRIMOINE DU HAUT-LAYON

Vignobles & Découvertes ROUTES DES VINS VIGNOBLE ET PATRIMOINE DU HAUT-LAYON 49310 Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire

Sur les Routes des Vins, ce circuit œnotouristique de 66 km, vous fait voyager à travers le vignoble du Haut-Layon. Caves, châteaux, sites troglodytes, manoirs, petits villages… Cette boucle vous fera découvrir le patrimoine culturel et les vignes du Haut-Layon !

http://www.ot-cholet.fr/ +33 2 41 49 80 00

English :

On the Wine Roads, this 66 km wine tourism circuit takes you on a journey through the vineyards of the Haut-Layon. Cellars, castles, troglodyte sites, manor houses, small villages… This loop will make you discover the cultural heritage and vineyards of the Haut-Layon!

Deutsch :

Auf den Weinstraßen, dieser 66 km langen Weintourismus-Route, reisen Sie durch die Weinberge des Haut-Layon. Weinkeller, Schlösser, Höhlenwohnungen, Herrenhäuser, kleine Dörfer… Auf diesem Rundweg werden Sie das kulturelle Erbe und die Weinberge des Haut-Layon entdecken!

Italiano :

Sulle Routes des Vins, questo tour di 66 km vi porta in viaggio attraverso i vigneti dell’Haut-Layon. Cantine, castelli, siti trogloditi, manieri, piccoli villaggi? Questo anello vi permetterà di scoprire il patrimonio culturale e i vigneti dell’Haut-Layon!

Español :

En las Rutas de los Vinos, este recorrido de 66 km le llevará a recorrer los viñedos del Alto Lión. Bodegas, castillos, yacimientos trogloditas, casas solariegas, pequeños pueblos.. Este bucle le permitirá descubrir el patrimonio cultural y los viñedos del Haut-Layon

