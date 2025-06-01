SAINTE-ENIMIE LA MALÈNE La Canourgue Lozère

SAINTE-ENIMIE LA MALÈNE Canoë Facile

SAINTE-ENIMIE LA MALÈNE Sainte-Enimie 48500 La Canourgue Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 13000.0

Découvrez les Gorges du Tarn au rythme de l’eau. Ce parcours de 13 km vous fera traverser les villages pittoresques de Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn et la Malène. Facile, il est accessible à tous les publics et tous les niveaux. Parcourez à votre rythme -de 3h à 4h en moyenne les sublimes Gorges du Tarn en naviguant sur les eaux limpides de la rivière.

Facile

English :

Discover the Gorges du Tarn to the rhythm of the water. This 13 km route takes you through the picturesque villages of Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn and La Malène. Easy, it’s accessible to all abilities. Navigate the crystal-clear waters of the Gorges du Tarn at your own pace, averaging 3 to 4 hours.

Deutsch :

Entdecken Sie die Gorges du Tarn im Rhythmus des Wassers. Diese 13 km lange Strecke führt Sie durch die malerischen Dörfer Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn und La Malène. Er ist leicht und für alle Altersgruppen und jedes Niveau geeignet. Fahren Sie in Ihrem eigenen Tempo durchschnittlich 3 bis 4 Stunden durch die erhabenen Gorges du Tarn, indem Sie auf dem klaren Wasser des Flusses fahren.

Italiano :

Scoprite le Gole del Tarn al ritmo dell’acqua. Questo percorso di 13 km attraversa i pittoreschi villaggi di Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn e La Malène. Facile, è accessibile a tutte le capacità. Viaggiate al vostro ritmo in media da 3 a 4 ore attraverso le sublimi Gorges du Tarn, navigando nelle acque cristalline del fiume.

Español :

Descubra las Gargantas del Tarn al ritmo del agua. Esta ruta de 13 km le llevará por los pintorescos pueblos de Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn y La Malène. Fácil, es accesible a todos los niveles. Recorra a su ritmo -de 3 a 4 horas de media- las sublimes gargantas del Tarn, navegando por las aguas cristalinas del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par CDT Lozère