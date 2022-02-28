Salon de Provence Le sentier de la Pastorale Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Salon de Provence Le sentier de la Pastorale Chemin du Talagard 13300 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 80 Distance : 5000.0 Tarif :

Randonnée facile (1h20) sur les traces du pastoralisme en Provence l’élevage de mouton dans la Crau, la transhumance des troupeaux.

English :

Easy hike (1h20) in the footsteps of pastoralism in Provence: sheep breeding in the Crau, the transhumance of the herds.

Deutsch :

Leichte Wanderung (1h20) auf den Spuren der Weidewirtschaft in der Provence: die Schafzucht in der Crau, die Transhumanz der Herden.

Italiano :

Facile passeggiata (1h20) sulle tracce della pastorizia in Provenza: l’allevamento di pecore nella Crau, la transumanza delle greggi.

Español :

Paseo fácil (1h20) sobre las huellas del pastoreo en Provenza: la cría de ovejas en la Crau, la trashumancia de los rebaños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-28 par Provence Tourisme