Secrets de Garonne Saint-Loup Tarn-et-Garonne

Secrets de Garonne

Secrets de Garonne Lieu-dit Gignoux 82340 Saint-Loup Tarn-et-Garonne Occitanie

Grâce à ce nouveau sentier, vous pourrez longer les bords de Garonne et y découvrir de manière ludique les richesses du patrimoine naturel des abords de notre fleuve.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English :

Thanks to this new trail, you’ll be able to walk along the banks of the Garonne and discover the rich natural heritage of the river’s banks in a fun way.

Deutsch :

Dank dieses neuen Pfades können Sie an den Ufern der Garonne entlanggehen und dort auf spielerische Weise das reiche Naturerbe der Umgebung unseres Flusses entdecken.

Italiano :

Grazie a questo nuovo percorso, potrete camminare lungo le rive della Garonna e scoprire in modo divertente la ricchezza del patrimonio naturale lungo le sponde del nostro fiume.

Español :

Gracias a este nuevo sendero, podrá pasear por las orillas del Garona y descubrir de forma lúdica la riqueza del patrimonio natural de las riberas de nuestro río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme