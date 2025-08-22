Sentier Au fil de la vallée du Gijou

Sentier Au fil de la vallée du Gijou Place du Général de Gaulle 81230 Lacaune Tarn Occitanie

Chemin d’interprétation longeant la vallée du Gijou, site classé Natura 2000.

Des panneaux vous permettront de découvrir les richesses environnementales de ce site.

English :

An interpretation trail running along the Gijou Valley, a Natura 2000 protected site.

Panels along the way highlight the valley’s ecological richness.

Deutsch :

Interpretationspfad entlang des Gijou-Tals, das als Natura-2000-Gebiet eingestuft ist.

Anhand von Schildern können Sie den Umweltreichtum dieses Gebiets entdecken.

Italiano :

Sentiero interpretativo lungo la valle del Gijou, sito Natura 2000.

La segnaletica vi aiuterà a scoprire la ricchezza ambientale di questo sito.

Español :

Sendero de interpretación que recorre el valle del Gijou, un espacio protegido Natura 2000.

Los paneles de interpretación permiten descubrir la riqueza ambiental del lugar.

