Sentier botanique et Cascade des Poux Forêt du Laition Courchevel Savoie

La mare aux tritons: faites une halte et prenez le temps d’observez cet amphibien emblématique des milieux humides. Soyez discrets pour qu’il sorte de sa cachette. Attention: le triton alpestre est une espèce vulnérable et protégée en France !
The newt pond: stop off and take the time to observe this amphibian emblematic of wetlands. Be discreet so that it comes out of its hiding place. Warning: the alpine newt is a vulnerable and protected species in France!
Der Molchteich: Machen Sie einen Halt und nehmen Sie sich die Zeit, um diese für Feuchtgebiete typische Amphibie zu beobachten. Seien Sie unauffällig, damit er aus seinem Versteck herauskommt. Achtung: Der Bergmolch ist eine gefährdete und in Frankreich geschützte Art!
Lo stagno dei tritoni: fermatevi e prendetevi il tempo per osservare questo anfibio, emblema delle zone umide. Siate discreti per farlo uscire dal suo nascondiglio. Attenzione: il tritone alpino è una specie vulnerabile e protetta in Francia!
El estanque de los tritones: deténgase y tómese su tiempo para observar a este anfibio emblemático de los humedales. Sea discreto para que salga de su escondite. Atención: ¡el tritón alpino es una especie vulnerable y protegida en Francia!
