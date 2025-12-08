Sentier Courbet 7 L’école de la nature Ornans Doubs

Sentier Courbet 7 L’école de la nature A pieds Très difficile

Sentier Courbet 7 L’école de la nature Parking du Puits de la Brême 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 22720.0 Tarif :

Entre Saules et Plaisir Fontaine, découvrez ces paysages où Courbet et ses compagnons peintres ont souvent posé leur chevalet.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1601

English :

Between Saules and Plaisir Fontaine, discover these landscapes where Courbet and his fellow painters often set up their easels.

Deutsch :

Entdecken Sie zwischen Saules und Plaisir Fontaine diese Landschaften, in denen Courbet und seine Malerkollegen oft ihre Staffeleien aufgestellt haben.

Italiano :

Tra Saules e Plaisir Fontaine, scoprite i paesaggi dove Courbet e i suoi colleghi pittori posavano spesso i loro cavalletti.

Español :

Entre Saules y Plaisir Fontaine, descubra los paisajes donde Courbet y sus colegas pintores instalaban a menudo sus caballetes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data