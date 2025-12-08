Sentier Courbet 7 L’école de la nature Ornans Doubs
Entre Saules et Plaisir Fontaine, découvrez ces paysages où Courbet et ses compagnons peintres ont souvent posé leur chevalet.
https://explore.doubs.fr/trek/1601
English :
Between Saules and Plaisir Fontaine, discover these landscapes where Courbet and his fellow painters often set up their easels.
Deutsch :
Entdecken Sie zwischen Saules und Plaisir Fontaine diese Landschaften, in denen Courbet und seine Malerkollegen oft ihre Staffeleien aufgestellt haben.
Italiano :
Tra Saules e Plaisir Fontaine, scoprite i paesaggi dove Courbet e i suoi colleghi pittori posavano spesso i loro cavalletti.
Español :
Entre Saules y Plaisir Fontaine, descubra los paisajes donde Courbet y sus colegas pintores instalaban a menudo sus caballetes.
