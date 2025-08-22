Sentier de découverte du Beerenweg Thionville Moselle

Sentier de découverte du Beerenweg Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier de découverte du Beerenweg Accès par Oeutrange 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 2800.0

SENTIER TEMPORAIREMENT FERMÉ POUR DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ

Circuit agréable d’environ 2.8 km à faire en famille ou entre amis. Prenez un bon bol d’air frais et ressourcez-vous en sillonnant le sentier botanique à Oeutrange. Le chemin des baies vous conduira dans un endroit insolite au milieu de la nature afin de découvrir les principales espèces forestières et la sylviculture. Les enfants peuvent même récolter, à l’inverse du petit Poucet qui sème, différentes espèces de la faune et de la flore. À vos baskets et sac à dos !

Facile

English :

TRAIL TEMPORARILY CLOSED FOR SAFETY WORK

A pleasant 2.8 km trail for families and friends. Take a breath of fresh air and recharge your batteries on the botanical trail at Oeutrange. The berry trail will take you to an unusual place in the middle of nature to discover the main forest species and forestry. Like Tom Thumb who sows, children can even harvest different species of flora and fauna. Get out your sneakers and backpacks!

Deutsch :

WANDERWEG WEGEN SICHERHEITSARBEITEN VORÜBERGEHEND GESCHLOSSEN

Angenehmer Rundweg von ca. 2,8 km, den Sie mit der Familie oder mit Freunden gehen können. Genießen Sie die frische Luft und erholen Sie sich auf dem botanischen Pfad in Oeutrange. Der Beerenpfad führt Sie an einen ungewöhnlichen Ort inmitten der Natur, wo Sie mehr über die wichtigsten Waldarten und die Forstwirtschaft erfahren. Die Kinder können sogar, wie der kleine Däumling, der sät, verschiedene Arten der Fauna und Flora ernten. Ran an die Turnschuhe und den Rucksack!

Italiano :

SENTIERO TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER LAVORI DI SICUREZZA

Un piacevole percorso di 2,8 km per famiglie e amici. Prendete una boccata d’aria fresca e fate il pieno di energia sul sentiero botanico di Oeutrange. Il sentiero delle bacche vi porterà in un luogo insolito in mezzo alla natura per conoscere le principali specie forestali e la silvicoltura. Come Pollicino che semina, i bambini possono anche raccogliere diverse specie di flora e fauna. Preparate le scarpe da ginnastica e lo zaino!

Español :

SENDERO CERRADO TEMPORALMENTE POR OBRAS DE SEGURIDAD

Un agradable sendero de 2,8 km para familias y amigos. Respire aire puro y recargue las pilas en el sendero botánico de Oeutrange. El sendero de las bayas le llevará a un paraje insólito en plena naturaleza para conocer las principales especies forestales y la silvicultura. Como Pulgarcito que siembra, los niños podrán incluso recolectar distintas especies de flora y fauna. ¡Prepara las zapatillas y la mochila!

