Sentier de la Biodiversité Aime-la-Plagne Savoie

Sentier de la Biodiversité

Sentier de la Biodiversité Montalbert 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Apprendre en jouant ! Sentier ludique et interactif autour du thème de la biodiversité à destination des enfants, réalisé en partenariat avec l’Ecole de Longefoy, le Parc National de la Vanoise et l’Office National des Forêts.

http://www.montalbert.com/ +33 4 79 09 77 33

English : Biodiversity trail

Learn while having fun! An interactive trail on the theme of biodiversity created for children in partnership with Longefoy school, the Vanoise National Park and the Office National des Forêts.

Deutsch : Pfad der Biodiversität

Spielend lernen! Ein spielerischer und interaktiver Pfad rund um das Thema Biodiversität für Kinder, der in Partnerschaft mit der Ecole de Longefoy, dem Parc National de la Vanoise und dem Office National des Forêts eingerichtet wurde.

Italiano :

Imparate giocando! Un percorso divertente e interattivo sul tema della biodiversità per i bambini, realizzato in collaborazione con la scuola di Longefoy, il Parco Nazionale della Vanoise e l’Ufficio Nazionale delle Foreste.

Español :

¡Aprende jugando! Un recorrido lúdico e interactivo sobre el tema de la biodiversidad para los niños, creado en colaboración con la Escuela de Longefoy, el Parque Nacional de la Vanoise y la Oficina Nacional de Bosques.

