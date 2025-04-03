Sentier de la Folie Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Sentier de la Folie Place du Château 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11720.0 Tarif :

Randonnée balisée N°2. Une randonnée au cœur du pays de Colette. À travers les bois et les étangs décrits maintes fois dans ses ouvrages. Saint-Sauveur-en-Puisaye est classé dans les villages « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté ».

English :

Hiking trail N°2. A hike in the heart of Colette country. Through the woods and ponds often described in her works. Saint-Sauveur-en-Puisaye is one of the « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté » villages.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 2. Eine Wanderung durch das Herz der Heimat von Colette. Durch die Wälder und Teiche, die in ihren Werken immer wieder beschrieben werden. Saint-Sauveur-en-Puisaye gehört zu den Dörfern « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté » (Städte mit Charakter in Burgund und Franche-Comté).

Italiano :

Passeggiata segnalata N°2. Una passeggiata nel cuore del paese di Colette. Attraverso i boschi e gli stagni più volte descritti nei suoi libri. Saint-Sauveur-en-Puisaye è uno dei villaggi « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté ».

Español :

Paseo señalizado N°2. Un paseo por el corazón del país de Colette. A través de los bosques y estanques descritos en numerosas ocasiones en sus libros. Saint-Sauveur-en-Puisaye forma parte de las « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté ».

